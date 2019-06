Wildeshausen /Hannover Wildeshausen beheimatet einen „Kulinarischen Botschafter Niedersachsen“. Die Firma Heinemann GmbH Kartoffel- und Gemüseservice ist am Montagabend von Ministerpräsident Stephan Weil für ihren Kartoffelsalat ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, zumal der Kartoffelsalat auch von den Kunden gut angenommen wird“, sagte Firmenchef Benjamin Heinemann. Bei dem prämierten Produkt handelt es sich um einen Kartoffelsalat in einer hellen Marinade, „der so schmeckt wie bei Oma zu Hause“, erklärte der 35-Jährige; denn der Kartoffelsalat habe wenig Zusätze, sei dadurch auch nicht so lange haltbar.