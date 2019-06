Wildeshausen /Huntlosen Die Kinder sind begeistert: „Liest Du mir eine Geschichte vor?“, fragt Pia, drei Jahre alt. Piet (2) legt sich auf den Bauch. Und Sven Neuhaus muss als Kletterbaum herhalten. Dem 39-jährigen Huntloser liegt der Umgang mit Kindern. „Ich bin als Kind in einer Pflegefamilie aufgewachsen und habe dort gelernt, wie wichtig es ist, die Kinder so zu nehmen wie sie sind“, sagt er. Jetzt hat sich Neuhaus entschieden, den Beruf des Mauers an den Nagel zu hängen. Er qualifizierte sich für die Kindertagespfleger – als einer von zwei Männern in dieser Funktion im Kreis Oldenburg überhaupt.

