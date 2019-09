Wildeshausen Seit Tagen klebt der DIN-A4-Zettel an der Tür: „Kurzfristig und außerplanmäßig“ musste das „Café Tiefschwarz“ schließen, teilt dort Kaffeehaus-Betreiber Benjamin Jasch mit. Dabei war der gastronomische Betrieb an der Ecke Westerstraße/Neue Straße in Wildeshausen erst im Herbst vergangenen Jahres eröffnet worden und galt als sehr beliebt. In den sozialen Netzwerken wird wild spekuliert. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt Jasch jetzt die Situation.

Stefan Idel https://www.nwzonline.de/autor/stefan-idel Redaktionsleitung

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2701 Lesen Sie mehr von mir