Wildeshausen Ein ohrenbetäubender Schrei hallt durch den Wald: „Neiiiiiiiiin!“, ruft ein Junge im petrol-farbenen Overall, auf dem Arm ein Stofftier-Känguru. Schüsse fallen. Gerade versuchen Gangster „Mutter Erde“, gespielt von Gerda Brunzel (69) aus Sandkrug, zu entführen. Sie verliert in dem Tohuwabohu eine Glaskugel, die der neunjährige Junge retten will. Es ist die Schlüsselszene des innovativen Kurzfilms „Mutter Erde“, der gerade auf dem Gelände der Privatschule Gut Spascher Sand gedreht wird.

Stefan Idel https://www.nwzonline.de/autor/stefan-idel Redaktionsleitung

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2701 Lesen Sie mehr von mir