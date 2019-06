Wildeshausen Die alte Werkstatt platzte aus allen Nähten. Weil die Landmaschinen immer größer wurden, mussten sie mitunter direkt beim Kunden oder auf dem Hof repariert und gewartet werden. Ein Neubau musste her. Gesagt, getan. Zwei alte Gebäude auf dem Gelände der Heinrich Schröder Landmaschinen KG in Wildeshausen wurden im Herbst vergangenen Jahres abgerissen. Unmittelbar an der Breslauer Straße entsteht eine gut 60 Meter lange und 20 Meter breite neue Halle. An diesem Freitag wird Richtfest gefeiert.

