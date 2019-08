Wildeshausen /Ostrittrum Wie würden Sie reagieren, wenn fünf Meter von Ihnen entfernt eine Leopardin stehen würde? „Abwarten und gucken, wie sich das Tier verhält“, rät Christoph Tänzer. Der 42-Jährige weiß, wovon er spricht: Er hat sich einst in solch einer Situation befunden. Der gebürtige Quakenbrücker, der in Ahlhorn aufgewachsen ist und ab der 7. Klasse in Wildeshausen gewohnt hat und dort zur Schule gegangen ist, arbeitet unter anderem als Fotograf. Mehrmals war er in Afrika, um dort Tiere aufzunehmen.

Verena Sieling Wildeshausen

