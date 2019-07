Wildeshausen /Prinzhöfte „Die Gefahr sitzt am Stauende“, sagt Horst Dietz, der Leiter der Autobahn- und Straßenmeisterei Wildeshausen, als er durch den gesperrten Teil der neuen Baustelle auf der A 1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener fährt. Plötzlich stauen sich Autos und Lkw in der Baustelle. Dietz hält an, steigt aus und sieht in 150 Metern Entfernung einen Pkw mit Anhänger, der auf der Fahrbahn steht. Er greift zum Handy und ruft bei der Autobahnpolizei Ahlhorn an, damit sie das Stauende absichert.