Wildeshausen Schulstoff im Eiltempo nachholen: Der Alltag von Klaas Müller nach „The Voice Kids“ hat so rein gar nichts von einem Rockstarleben gehabt. „Schließlich habe ich durch die Teilnahme einige Schultage versäumt“, sagt der zwölfjährige Wildeshauser. Aber so ganz normal sei der Alltag dann doch nicht gewesen, gibt er zu. Die Teilnahme an der TV-Show ist gut ein Jahr her. Im Gespräch mit der NWZ erzählt Klaas, wie es ihm danach ergangen ist.

