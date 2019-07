Wildeshausen Gerade noch laut im Auto zu dem neuen Lied im Radio mitgesungen. Doch auf dem Heimweg über die Landstraße zerstört ein vorbeihuschendes Reh jäh die gelöste Stimmung. Abbremsmanöver, Quietschen, Schreck und dann: Bumm. Nichts zu machen. Diese Situation wünscht sich niemand und dennoch kommt sie beinahe täglich vor. Doch wie handelt der Unfallverursacher eigentlich richtig, wenn ein Wildtier vor sein Auto gelaufen ist? Wen ruft er in einer solchen Situation an? Und was mache ich mit Wildtieren, die ich lebend, aber hilflos am Boden liegend finde?