Wilhelmshaven „Ah, Sie kommen aus Flensburg? – Dann sind Sie bei der Marine.“ Im Frühjahr 1990 war das ein Standard-Begrüßungssatz in Wilhelmshaven. Dass es auch in anderen Berufsfeldern, beispielsweise bei Journalisten, Wechsel von Flensburg nach Wilhelmshaven geben könnte, schien dem Normal-Wilhelmshavener damals kaum vorstellbar. Wer aus beruflichen Gründen nach Wilhelmshaven kam, gehörte zur Marine. Das war fast so etwas wie ein Basta-Satz.