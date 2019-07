Wilhelmshaven Wilhelmshaven ist bunt – ganz besonders farbenfroh zeigt sich die Jadestadt wieder vom 2. bis 4. August, wenn das neunte Streetart-Festival einmal mehr Tausende Besucher in die Innenstadt lockt. Los geht es in diesem Jahr schon am 2. August. „Die Künstler fangen bereits am Freitag an zu malen, damit die Besucher am Samstag schon viel zu sehen haben und am Sonntag die vollendeten Bilder bewundern können“, erklärt WTF-Geschäftsführer Michael Diers (Wilhelmshaven Touristik- und Freizeit GmbH).