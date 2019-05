Wilhelmshaven Wer an der Bismarckstraße in Wilhelmshaven entlanggeht, dem fällt das Mehrfamilienhaus mit der Nummer 33 zunächst kaum auf. Erst bei näherem Hinsehen wird klar, dass sich hinter den vier Wänden mehr verbirgt als in anderen Wohnungen der Gegend. Von der Seite ist das vergleichsweise spitze Dach zu erkennen, an der Südseite sind Solar- und Photovoltaikmodule angebracht – auf dem Dach, an den Balkonen und an der Fassade. Auf dem angrenzenden Parkplatz stehen zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.