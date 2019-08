Wilhelmshaven „Chen“-Produkte sind beliebt im asiatischen Raum. Das sind Pfötchen, Öhrchen und Schwänzchen von Schweinen. Produkte, die in Deutschland nicht gänzlich verwertet werden. Doch, was bei uns schwer zu vermarkten ist, ist in Asien eine Delikatesse. Sie sind einer von vielen Exportartikeln des Unternehmens Nordfrost und werden in Hunderten Containern vom Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven an asiatische Anschriften verschifft.