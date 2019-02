Wilhelmshaven Seltener Anblick am Samstag in Wilhelmshaven. Am frühen Morgen hatte am Hannoverkai mit der „Saga Sapphire“ ein Kreuzfahrtschiff festgemacht. Unterwegs unter der Flagge Maltas und in Besitz des britischen Kreuzfahrtunternehmens „Saga Cruises“ in Folkestone, hatte es den Wilhelmshavener Hafen zu einer Stippvisite angesteuert. War es in der Nacht aus Hamburg an die Jade gekommen, verließ das Schiff die Stadt schon am Samstagabend wieder in Richtung Amsterdam. Von dort aus führt die Reise über Brügge wieder zurück nach Dover, wo sie vor wenigen Tagen begann.