Lzo In Der Corona-Krise: „Es gibt nur ein Thema: Liquidität“

Oldenburg Bei Banken und Sparkassen, wie der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), stehen vor allem im Firmenkundengeschäft die Telefone zurzeit kaum still. Die Corona-Krise stellt auch die Geldhäuser in der Region vor besondere Herausforderungen. LzO-Vorstandschef Michael Thanheiser äußert sich zur aktuellen Situation.

Gesundheit

„Oberste Priorität hat der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden“, sagt Thanheiser. Mitarbeiter seien Homeoffice-fähig gemacht worden. In der gesamten Zentrale der LzO werde eine Vereinzelungsstrategie gefahren. „Wir haben viele Maßnahmen getroffen, dass auch bei der möglichen Infektion eines Mitarbeiters nicht die gesamte LzO-Zentrale geschlossen werden muss, sondern vielleicht mal ein Flügel einer Etage“, sagt Thanheiser.

Die Empfangsplätze in den Filialen sollen ab Montag einen speziellen Tröpfchenschutz in Form einer Plexiglasscheibe erhalten. In großen Filialen werde wochenweise im Schichtbetrieb gearbeitet, so dass auch hier eine Einheit nie schließen müsse. Bislang gebe es bei der LzO nur zwei Mitarbeiter, die zu Hause seien, weil sie Kontakt mit Verdachtsfällen gehabt hätten. „Beide Mitarbeiter zeigen keine Symptome“, sagt er.

Filialen

Die LzO hält alle ihre Filialen geöffnet, reduziert aber die Öffnungszeiten. Kleine Filialen sollen ab kommender Woche nur noch an zwei Tagen in der Woche geöffnet haben, nämlich dienstags und donnerstags. Mittelgroße Standorte öffnen an drei Tagen in der Woche, montags, mittwochs und freitags; große Filialen an fünf Tagen von montags bis freitags. Details zu einzelnen Standorten seien ab diesem Samstag im Internet zu finden unter lzo.com/filialfinder. Wenn möglich sollten Filialbesuche ohnehin minimiert und stattdessen auf kontaktlose Wege etwa per Telefon oder, wo möglich, per Video-Chat mit „Team Amelie“ zurückgegriffen werden. Die Zahl der Mitarbeiter im Kundenservice-Center sei aufgestockt worden, so Thanheiser.

Mit Sorge beobachtet der LzO-Chef allerdings, dass in den vergangenen Tagen einzelne Kunden hohe – teils fünf- oder gar sechsstellige – Geldsummen abgehoben hätten. Davor könne er nur warnen und dies sei auch nicht nötig: „Die Bargeldversorgung ist sichergestellt, die Geldautomaten prall gefüllt.“ Künftig müssten Kunden Abhebungen ab 5000 Euro einen Tag vorher anmelden.

Privatkunden

Im Privatkundenbereich läuft es ruhiger als sonst, was Thanheiser mit Blick auf das runterfahren sozialer Kontakte begrüßt: „Jetzt ist nicht die Zeit für eine Altersvorsorge-Beratung.“ Zwei Ausnahmen gebe es aber. Zum einen die Wohnungsbaukunden. „Viele Häuslebauer sind so weit fortgeschritten, die wollen das jetzt auch unter Dach und Fach bringen.“ Und zum anderen – wenig überraschend angesichts dramatisch fallender Kurse – die Wertpapierkunden. „Die brauchen jetzt einfach Beratung“, sagt er. Dabei versuche die LzO vor allem eine Botschaft zu vermitteln: „Panikverkäufe auf diesem Kursniveau sind das Schlechteste, was man jetzt seinem Vermögen antun kann.“

Gewerbliche Kunden

Ganz anders ist die Situation im Firmenkundenbereich. Hier gebe es eine extrem starke Zunahme beim Beratungsbedarf. „Und eigentlich gibt es nur ein einziges Thema: Liquidität“, sagt Thanheiser. Die mit Abstand meisten Anfragen „und auch diejenigen, bei denen ich mir am meisten Sorgen mache“, kommen von kleinen Gewerbetreibenden, Freiberuflern, Gaststätten, kleinen Beherbergungsbetrieben. „Die brauchen keine Kreditprogramme, sondern die brauchen jetzt für ein oder zwei Monate Zuschüsse, um durch die Zeit zu kommen“, sagt Thanheiser. Hier sei die Politik gefordert. Und vor allem müsse es schnell gehen.

Die LzO habe einen Kurzprüfungsprozess für das ganze Kreditgeschäft unter einer Million Euro entwickelt. Der Prozess für Liquiditätsüberbrückungskredite sei deutlich vereinfacht worden. „Primär haben wir lediglich eine Weiche eingebaut: Wir wollen nur gucken, ob das Geschäftsmodell vor der Corona-Krise gestimmt hat. Und wenn ja, dann läuft unsere Vorfinanzierung und Unterstützung an.“

Geschäftliche Lage

„Keiner muss sich Sorgen machen um die Stabilität der LzO“, betont Thanheiser. „Wir sind robust aufgestellt.“ Das Institut verfüge über auskömmliche Reserven. Zwar gehe man bei der LzO davon aus, dass es zu Kreditausfällen kommen werde. „Aber wir können bisher nicht im Ansatz erkennen, dass wir diese nicht werden managen können“, sagt der LzO-Chef.

Spenden/Sponsoring

Die LzO will trotz Corona-Krise all ihre Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten unverändert aufrecht erhalten. „Wir werden in diesem Jahr keinen einzigen Euro Abstrich machen“, betont er. „Wir glauben, dass es wichtig ist, hier anderen Mut zu machen: Zieht jetzt eure Unterstützung für die guten Dinge nicht zurück.“