Coronavirus: Höffmann-Reisen hofft auf den Sommer

Vechta Es ist still geworden auf dem riesigen Firmengelände von Höffmann Reisen in Vechta. Die 32 Reisebusse des Unternehmens stehen abgemeldet in den Hallen, von den 115 Mitarbeitern sind 107 in Kurzarbeit. Nur eine kleine Mannschaft arbeite im Telefondienst weiter, berichtet Firmenchef Hans Höffmann – meist, um Reiseabsagen zu bearbeiten. Auf etwa 10 000 schätzt der 66-Jährige die Zahl der bisherigen Absagen und Verschiebungen. Und das sei nur der Anfang.

„Ich glaube nicht, dass es im Mai wieder losgeht“, stellt der vielfach ausgezeichnete Touristiker nüchtern fest. Selbst wenn sich die Situation bessere, werde es nur langsam wieder zurück zur Normalität gehen. „Auf einen Schlag“, so Höffmann, „wird das nicht zu machen sein“. Die meisten der eigentlich für das Frühjahr geplanten Schulfahrten habe er deswegen auch in den Herbst oder sogar das Frühjahr 2021 verschoben.

Momentan ruhen alle Hoffnungen des Reiseunternehmers auf dem Sommergeschäft. Der 1. Juli ist das magische Datum, an dem sich endgültig entscheiden wird, wie das Jahr 2020 in die 34-jährige Firmengeschichte eingehen wird. Noch plant Höffmann an den großen Sommerlagern in Italien, die Anfang Juli starten sollen und zum Teil schon ausverkauft sind. Noch sei das Jahr wirtschaftlich nicht verloren.

Neue Busse bestellt

Und auch die Bestellung von sieben neuen Bussen hat das Unternehmen nicht storniert. „Was geschieht, wenn ich die abbestelle und es im Herbst wieder losgeht? Dann fehlen mir die Kapazitäten“, erklärt Höffmann. Allerdings, und da kommt der Unternehmer automatisch zum nächsten Thema, habe er sich mit dem Hersteller auf ein anderes Zahlungsziel verständigt. Statt sofort, soll die Bezahlung der Busse erst am Jahresende erfolgen.

Das Thema Geld ist in diesen Zeiten natürlich ein allgegenwärtiges, denn niemand weiß, wann wieder Einnahmen fließen werden. Vorerst sei der Bestand des Unternehmens gesichert, versichert Höffmann. „Wir leben von der Substanz und Krediten.“

Stichwort: Kredite. In Rücksprache mit seinem Steuerberater habe er sich entschieden, „eine kleine Summe“ bei seiner Bank zu beantragen, erzählt Höffmann. Dabei greift der Unternehmer auf die Unterstützung der Politik zurück, die für 90 Prozent des Betrages bürgt. Das aufgenommene Geld soll erst einmal bis zum Herbst reichen. Hält die Krise dann noch an, müsse das Unternehmen notfalls weitere Kredite beantragen, sagt Höffmann und wirkt dabei immer noch erstaunlich ruhig.

Ungewisse Zukunft

Richtig schlimm würde es erst, wenn sich die Corona-Krise bis ins nächste Jahr hineinziehen würde, sagt der Unternehmer, „denn dann sind wir nicht mehr“. Doch das gelte nicht nur für seine Firma. „Wenn die Situation dann noch so wie jetzt wäre, dann wäre die ganze Wirtschaft am Ende“, sagt Höffmann – und zum ersten Mal klingt Sorge aus seiner Stimme.

Doch immerhin gibt es selbst in diesen Zeiten positive Nachrichten aus dem Unternehmen. Die beiden einzigen Verdachtsfälle unter den Mitarbeitern seien negativ getestet worden, sagt der Chef erleichtert. Wie zuversichtlich er in die Zukunft gehe? „Ich bin zu 80 Prozent optimistisch, dass es im Sommer wieder weitergeht“, sagt Höffmann ohne auch nur eine Sekunde zu zögern.