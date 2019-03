Wittmund /Wardenburg In der Affäre um abträgliche und beleidigende Äußerungen, die dem Wittmunder SPD-Landtagsabgeordneten Jochen Beek­huis zugeordnet werden, hat der SPD-Bezirksvorstand am Samstag bei einer Klausursitzung in Wardenburg (Kreis Oldenburg) die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen. Drei Juristen – Inge Böttcher (Delmenhorst), Dietmar Schütz und Peter Wandscher (beide Oldenburg) – sollen die im Internet veröffentlichten Äußerungen prüfen, vor allem, ob Beekhuis sie getan hat und ob er sich ehrabschneidend gegenüber Parteimitgliedern, Homosexuellen, Frauen oder Übergewichtigen geäußert habe. Ferner sollen die drei prüfen, ob weitere Personen aus der SPD in die Affäre verwickelt sind. Die veröffentlichten Chats legen das jedenfalls nahe. Beekhuis gehört dem Landtag seit 2017 an, in der Kommunalpolitik ist er seit 2001 aktiv, damals als jüngstes Ratsmitglied der Gemeinde Großefehn.