Kreis Cloppenburg /Lohne Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Doch was müssen Käufer und Mieter überhaupt zahlen? Wie haben sich die Preise in den vergangenen drei Jahren entwickelt? Der Immobilienverband Deutschland (IVD) ermittelt jährlich die aktuellen Zahlen für Baugrundstücke, Mietwohnungen und Eigenheime. Die Daten wurden für 112 Städte und Kreise in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammengestellt. Für den gesamten Kreis Vechta wurden keine Zahlen erhoben. Die NWZ hat die Preise aus 2017, 2018 und 2019 für den Kreis Cloppenburg und die Stadt Lohne verglichen.

• baugrundstücke

Während im Kreis Cloppenburg 2017 noch zwischen 80 und 120 Euro pro Quadratmeter für Baugrundstücke, auf denen freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden können, fällig waren, ist der Preis 2019 auf 95 bis 140 Euro angestiegen. In sehr guten Wohnlagen müssen sogar 180 Euro bezahlt werden. In Lohne geht der Trend sogar noch deutlicher nach oben. Lag der Immobilienpreis vor drei Jahren noch zwischen 90 und 180 Euro pro Quadratmeter, müssen mittlerweile zwischen 140 und 200 Euro gezahlt werden.

• Eigentumswohnungen

Der Einstiegspreis für Eigentumswohnungen im Kreis Cloppenburg blieb in den vergangenen drei Jahren konstant. 600 Euro zahlen Kaufinteressierte pro Quadratmeter. Für Wohnungen mit besserer Lage und Ausstattung ist der Preis seit 2017 um 100 Euro, also auf 1600 Euro angestiegen. Der Spitzenpreis für Objekte in Toplage liegt 2019 bei 2350 Euro pro Quadratmeter. Die Kosten pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen in Lohne stiegen hingegen von 1200 bis 2200 Euro (2017) auf 1300 bis 3000 Euro (2019). Das ist allerdings nichts im Vergleich zu Sylt. Hier zahlen Kaufinteressierte für Eigentumswohnungen in Toplage 15 000 Euro pro Quadratmeter – immerhin ein konstanter Preis seit 2017.

• Eigenheime

Wer schon länger überlegt, sich im Kreis Cloppenburg ein Eigenheim zuzulegen, muss sich nicht ärgern, dass er nicht schon 2017 gekauft hat. Die Preise sind seither unverändert und liegen für errichtete Eigenheime mit mittlerem Wohnwert (125 m²) inklusive Garage bei 130 000 Euro.

Für Reihenmittelhäuser ohne Garage sind die Kosten geringer. 125 000 Euro müssen – ebenfalls bei mittlerem Wohnwert (hier 100 m²) – gezahlt werden. Bei Doppelhaushälften und Reiheneckhäusern ohne Garage wird ähnlich tief in die Tasche gegriffen. Hier liegen die Preise bei 130 000 Euro für 120 m². Soll hingegen ein Neubau bezogen werden, beläuft sich der Immobilienpreis auf 235 000 Euro für 120 m².

In Lohne ist der Preis für ein Eigenheim mit mittlerem Wohnwert von 150 000 (2017) auf 180 000 Euro (2019) angestiegen. Ebenfalls 180 000 Euro und damit 20 000 Euro mehr als noch vor drei Jahren müssen für Doppelhaushälften ausgegeben werden.

• Mietwohnungen

Will man sich eine Wohnung im Kreis Cloppenburg mieten, ist es in diesem Jahr wieder teurer geworden. Um monatlich 150 Euro sind die Kosten für Mietwohnungen mit gutem Wohnwert (120 m²) in den vergangenen drei Jahren angestiegen. Derzeit belaufen sie sich auf 800 Euro. Mit 650 Euro für Mietwohnungen in Lohne sind die Kosten hingegen konstant geblieben. Das ist jedoch nichts im Vergleich zu Sylt. Satte 1900 Euro müssen Mietinteressierte hier für eine Wohnung mit gutem Wohnwert zahlen. Wohlgemerkt ebenfalls kalt. Norderney ist im Vergleich zu Sylt hingegen etwas günstiger. 1600 Euro zahlen Mieter hier im Schnitt.