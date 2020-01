Wilhelmshaven Im Moment wird noch weitgehend am und im Boden gearbeitet, mit dem Vorzeigeprojekt möchte die Wohnungsbaugenossenschaft „Spar und Bau“ aber hoch hinaus. Rund 300 moderne Mietwohnungen mit Wasserblick auf der Landzunge Wiesbadenbrücke sollen im Großen Hafen entstehen. Der Rohbau dürfte – wenn weiter alles nach Plan läuft – 2020 fertig sein.

Geplant ist eine Parkebene mit acht Treppenhäusern als Zuwegung zu den acht Gebäuden. Diese werden nacheinander ausgebaut; der erste Bauabschnitt für 136 Mietwohnungen hat begonnen – Ende 2021 sollen die ersten Mieter einziehen können. Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 100 Millionen Euro – es ist das größte Neubauprojekt der „Spar und Bau“.

Logistische Aufgaben

Die Hochbauarbeiten sind in vollem Gange, so der Vorstandsvorsitzende Dieter Wohler auf Anfrage. Die Bodenplatte werde derzeit betoniert, die Wandplatten würden aufgestellt. Ende Januar soll die Parkebene fertiggestellt sein.

Immer wieder müssen bei einem Großprojekt logistische Herausforderungen gemeistert werden. Ein Beispiel: An nur einem Tag muss eine „Betonage“ abgeschlossen sein. Morgens um 7 Uhr geht es los, es gilt, die Bodenplatte beziehungsweise Sohle (Stärke: 40 Zentimeter) einer Garage mit zwei Prozent Gefälle zu gießen. 34 Tonnen Stahl werden benötigt, 450 Kubikmeter Beton müssen auf einer zu bearbeitenden Fläche von 1125 Quadratmetern eingebaut werden – und alles muss bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr fertig sein.

Der Generalunternehmerauftrag wurde an die Arbeitsgemeinschaft Hermann Geithner Söhne GmbH & Co. KG/Toni Rech Bauunternehmung GmbH & Co. KG vergeben.

Die statischen Lasten der Gebäude des ersten Bauabschnittes werden auf 566 jeweils 16 Meter lange Bodenpfähle abgeleitet. Auch diverse Vorarbeiten waren nötig. Allein für Untersuchungen auf Kampfmittel benötigte man 1698 Bohrungen.

Neben dem Mammutprojekt Wiesbadenbrücke plant „Spar und Bau“ in diesem Jahr weitere Projekte. An der Paul-Hug-Straße 8 soll ein Haus für 14 Familien entstehen. Der Bauantrag soll Anfang dieses Jahres gestellt werden. Dazu werden ein altes Büro und der Werkstattbereich abgerissen. Der Innenhof wird neu gestaltet. „Spar und Bau“ rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb Jahren, so Dieter Wohler weiter.

Ferner werden im Inselviertel 76 Balkone angebaut beziehungsweise saniert. „Die neuen Balkone sind größer und passen durch ihre Gestaltung sehr gut zu den alten Klinkerbauten“, so der Vorstandsvorsitzende.

Neue Eingänge

Auch die Eingänge bei 89 Häusern im Inselviertel werden neu gestaltet und erhalten neue Hauseingangs- und Hoftüren, Briefkastenanlagen, Beleuchtung und jeweils ein Hausnummernschild mit Hinweis auf das Baujahr und den Architekten des Hauses, heißt es in der Mitteilung der Wohnungsbaugenossenschaft. Und noch ein Projekt gibt es: Die Außenanlagen an der Heppenser Straße und Norderneystraße werden erneuert.

Auch beim Thema Digitalisierung geht es mit großen Schritten in der Verwaltung voran. „Ein größer werdender Teil der Rechnungen kommt dann digital an und wird nach Durchlauf eines Prüfwürfels automatisch bezahlt. Die Mieterakten werden nicht mehr in Papierform, sondern digital geführt“, sagt Dieter Wohler, der zusammen mit Peter Krupinski den Vorstand bei „Spar und Bau“ bildet.