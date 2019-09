Wüsting /Berlin Einen großen Traum hat sich die Wüstingerin Ayla Rönisch (18) erfüllt: Sie nimmt am Gesangswettbewerb „The Voice of Germany“ teil und durfte bereits auf der großen Bühne vor den berühmten Jury-Mitgliedern Mark Forster, Alice Merton, Sido und Rea Garvey sowie Hunderten Gästen im Publikum in Berlin auftreten. „Ich habe die letzten vier Jahre ,The Voice’ geguckt, und mein großes Ziel war es, auf der Bühne zu stehen“, erzählt Ayla Rönisch.

