Zetel An der Integrierten Gesamtschule in Zetel ist nach der 10. Klasse Schluss. Wer dann noch Abitur machen will, muss sich eine neue Schule suchen – die IGS in Schortens, das Lothar-Meyer-Gymnasium oder die Berufsbildenden Schulen in Varel. Im kommenden Jahr werden die ersten Zehntklässler der Integrierten Gesamtschule, die 2014 gegründet wurde, ihre Abschlüsse in Zetel machen. Auf Antrag der Eltern hat die IGS im Frühjahr einen Antrag auf Einrichtung einer Oberstufe an den Landkreis Friesland gestellt. Der Kreistag wird nächste Woche über diesen Antrag entscheiden – und wie es aussieht, gegen die Oberstufe stimmen.

