Zetel Innerhalb von nur sieben Monaten hat Aldi Nord den Aldi-Markt an der Neuenburger Straße in Zetel abgerissen und einen komplett neuen Markt an dieselbe Stelle gebaut. Jetzt ist das Haus fertig und an diesem Freitag, 30. August, öffnet die Filiale zum ersten Mal. Und obwohl der Bau im Zeitplan blieb, wurde es zum Ende hin noch einmal hektisch: Das Kühlaggregat habe nicht einwandfrei funktioniert, sagte Ingo Meyer, Leitung Verkauf, in seiner Begrüßung beim Pre-Opening. Am Donnerstag durften die Nachbarn und geladene Gäste vorab einen Blick in den neuen Aldi werfen.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir