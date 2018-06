Zetel Das neue Löschgruppenfahrzeug war kaum ein paar Wochen in Zetel, da musste es schon seine Feuertaufe bestehen – im wahrsten Sinne des Wortes. Beim großen Brand an der Papier- und Kartonfabrik in Varel rückte die Freiwillige Feuerwehr Zetel auch mit ihrem brandneuen LF 20 aus. Und die Pumpe lief auf Hochtouren. Sehr zufrieden mit der Leistung sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zetel.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

