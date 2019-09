Zetel Es gibt Regenmäntel, Faschingskostüme und in der Weihnachtszeit sogar Adventskalender für Hunde. Hunde sind längst in der menschlichen Konsumwelt angekommen, deswegen feiern viele Hunde sogar ihren Geburtstag. Beim Team von „Moving Dogs“ in Zetel kann man jetzt den Ehrentag seines Vierbeiners gebührend feiern. Auf Jörn Eilers‘ Hundefreilaufplatz „Moving Dogs“ in Zetel gibt es jede Menge Auslauf und einen Schwimmteich zum Planschen. Sein eigener Hund Kalle hat mit seinen 13 Wurfgeschwistern kürzlich den ersten Geburtstag auf dem Platz bis spät in den Abend gefeiert.

