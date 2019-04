Zetel In Neuenburgerfeld heißt es am Samstag um 10 Uhr: „Leinen los!“ Denn an der Spolsener Moorstraße 10 hat Jörn Eilers mit seinen Mitstreitern einen neuen „Hundetollplatz“ eingerichtet – der erste in der Gemeinde Zetel. Die speziell auf Vierbeiner ausgerichtete Anlage mit dem Namen „Moving Dogs Zetel“ wird an diesem Samstag offiziell eröffnet.