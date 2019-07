Zetel Die selbstständige Kauffrau Vanessa Richter-Helms hat jetzt den Rewe-Markt an der Neuenburger Straße in Zetel übernommen. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem 45-köpfigen Team sowie Ehefrau Christine, die ebenfalls im Markt mit anpackt. Ein großes Ziel der 43-jährigen Neu-Kauffrau ist es, das Angebot an lokalen Produkten auszuweiten.