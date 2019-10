Zetel „Da stimmt was nicht mit dem Friedeburger Tief“, sagt Ingo Frerichs. „Seit einer Woche ist das Wasser glasklar, wie in einer Sandkuhle. Die ganze Woche haben wir nicht einen Fisch gesehen oder gefangen. Und jetzt haben wir einen Haufen toter Fische aus dem Wasser gezogen.“ Der Vorsitzende des Sportfischervereins Friesische Wehde schlägt Alarm. „Ich weiß nicht, was los ist, aber das ist beängstigend“, sagt Ingo Frerichs.

Sandra Binkenstein https://www.nwzonline.de/autor/sandra-binkenstein Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2506 Lesen Sie mehr von mir