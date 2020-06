Einkaufshilfen, Lieferdienste Und Mehr: Mit diesem Portal bewältigen wir gemeinsam die Krise

Oldenburg Geschäfte sind geschlossen, soziale Kontakte werden heruntergefahren, Menschen aus Risikogruppen bleiben zu Hause – und doch dreht sich die Welt im Nordwesten weiter. Viele Menschen aus Ihrer Nachbarschaft bieten anderen ihre Hilfe an. Gruppen oder Einzelpersonen fahren zum Einkaufen für diejenigen, die zurzeit lieber gar nicht aus dem Haus gehen, führen den Hund spazieren oder holen wichtige Medikamente ab. Auch lokale Unternehmen sind auf ihre treuen Kunden angewiesen und finden kreative Wege, um ihre Leistungen weiter anbieten und die Krise bewältigen zu können: Sie bieten ihre Waren zum Liefern oder Abholen an, stellen ihre Dienste als Videos ins Netz oder beraten telefonisch. All diese Angebote sind jetzt auf dem neuen Portal www.gemeinsam-im-nordwesten.de gebündelt.

Firmen können hier kostenlos angeben, wie sie in Zeiten der Corona-Krise erreichbar bleiben und ihre Dienste weiter anbieten können. Helferinnen und Helfer können mitteilen, zu welchen Zeiten sie Bestellungen entgegennehmen und wann sie ihre Einkaufszeiten starten. Und wer auf der Suche nach solchen Angeboten ist oder die regionalen Händler gerade jetzt unterstützen möchte, wird auf www.gemeinsam-im-nordwesten.de fündig.

So funktioniert’s für Suchende:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Nutzer können alle Angebote gezielt durchsuchen, aber auch auf einer Karte stöbern, um die Angebote zu finden, die ihnen selbst am nächsten sind. Über die angegebenen Daten ist die Kontaktaufnahme übers Smartphone ganz einfach möglich. Und schon erfüllt man seine Wünsche und hält die Wirtschaft im Nordwesten zumindest ein bisschen am Laufen.

Die Karte zeigt die einzelnen Angebote auf einen Blick.

So funktioniert’s für Anbieter:

Firmen oder Helfer platzieren ihre Angebote auf der Plattform www.gemeinsam-im-nordwesten.de, beschreiben ihre Dienste, geben Kontaktdaten an und nennen gegebenenfalls eine Webseite, zum Beispiel einen Online-Shop. Wer ein Angebot platziert hat, erhält anschließend eine E-Mail, die nicht gelöscht werden sollte. Denn über die Mail können die Firmen und Helfer ihr Angebot später wieder bearbeiten oder offline stellen.

So tragen Privatpersonen und Händler ihre Angebote ein.

Die Welt kann nicht stillstehen, es gibt immer Menschen, die sie antreiben – wenn auch zurzeit langsamer als gewohnt. Mit www.gemeinsam-im-nordwesten.de helfen die NWZ und die Menschen im Oldenburger Land dabei.

Sie haben Fragen?

Dann melden Sie sich bei uns per E-Mail an online@nordwest-zeitung.de