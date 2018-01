16-jährige Palästinenserin muss in Haft bleiben

Die wegen eines tätlichen Angriffs auf einen israelischen Soldaten angeklagte 16-jährige Palästinenserin Ahed Tamimi (Bild) muss vorerst in Haft bleiben. Dies entschied ein israelisches Militärgericht im Westjordanland am Montag. Über eine mögliche Freilassung während des Prozesses gegen sie soll erst am Mittwoch entschieden werden. Ahed Tamimi hatte im Dezember einem Soldaten vor laufender Kamera ins Gesicht geschlagen und damit großes Aufsehen erregt. Ihr werden auch Angriffe auf israelische Sicherheitskräfte vorgeworfen. dpa-BILD: