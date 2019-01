18-Jährige Saudi-Araberin Rahaf erhält Asyl in Kanada

Ihre Odyssee hat ein glückliches Ende gefunden: Die vor ihrer Familie geflohene Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun ist am Samstag in Kanada gelandet, das ihr Asyl gewährt. Al-Kunun hatte ursprünglich in Australien um Asyl ersuchen wollen. Männliche Angehörige hätten sie körperlich und psychisch misshandelt. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok stoppten sie Mitarbeiter der saudischen Botschaft und nahmen ihr den Pass ab. Daraufhin verbarrikadierte sie sich in einem Transithotel und verschickte Hilferufe per Twitter. Sie erhielt weltweit Zuspruch.

ap-BILD: