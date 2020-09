20-jährige Leonie bleibt Heidekönigin

Ihre Majestät darf eine weitere Amtszeit regieren: Die 20-jährige Leonie Laryea ist im vergangenen Jahr zur Heidekönigin von Amelinghausen gewählt worden. Und sie bleibt es auch in diesem. Wegen der Corona-Pandemie wird es zum ersten Mal in der 71-jährigen Geschichte in dem Örtchen im Osten der Lüneburger Heide kein Heideblütenfest geben. Krönung, Umzug und Feierlichkeiten müssen ausfallen, dennoch freut sich die angehende Studentin. „Es ist immer etwas Besonderes, Teil der Tradition zu sein – das ist eine unglaubliche Ehre“, erklärt sie. BILD: