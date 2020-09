4,8 Prozent mehr Geld? Das ist überzogen!

Frage: Herr Landsberg, die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens jedoch monatlich 150 Euro mehr. Ist es nach all dem Lob jetzt auch Zeit für materielle Anerkennung?

Landsberg: Nachdem eine Verlegung der Tarifrunde 2020 um wenigstens sechs Monate gescheitert ist, ist die Ausgangslage ausgesprochen schwierig. Niemand kann die weitere Entwicklung zuverlässig einschätzen. Sollte es zum Beispiel flächendeckend oder in Teilgebieten wegen steigender Infektionszahlen zu einem neuen Lockdown kommen, wären einzelne Erholungsprozesse in der Wirtschaft wieder gestoppt.

Frage: Das heißt, 4,8 Prozent sind aus Ihrer Sicht nicht akzeptabel?

Landsberg: Wir appellieren an die Gewerkschaften, diese Gesamtsituation zu berücksichtigen und keine überzogenen Forderungen zu stellen. 4,8 Prozent sind vor diesem Hintergrund überzogen und für die kommunale Seite nicht darstellbar. In einer so einmaligen Krise müssen wir gemeinsam einen vernünftigen und praktikablen Weg finden, der die Kommunen nicht überfordert und ihnen langfristig Planungssicherheit ermöglicht.