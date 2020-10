A 1 bei Hamburg zum Ferienende voll gesperrt

Wegen Brückenbauarbeiten bei Hamburg wird die Autobahn A 1 an diesem Wochenende voll gesperrt. Die Sperrung zwischen Hamburg-Moorfleet und -Billstedt endet am Montagmorgen um 5 Uhr. Die A 1 Bremen-Lübeck ist eine der wichtigsten Strecken zu den Ostseestränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Am Wochenende gehen in mehreren Bundesländern die Herbstferien zu Ende – auch in Niedersachsen und Bremen. Der Sprecher der Autobahn-Niederlassung Nord, Christian Merl, und der ADAC appellierten an die Autofahrer, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten oder auf Bus und Bahn umzusteigen. Der überregionale Verkehr soll über die A 7 ausweichen. In Hamburg-Moorfleet werden die beiden Brücken der B 5 über die A 1 erneuert. Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. DPA-BILD: