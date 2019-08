Abfallentsorger in Hannover wirbt um Frauen

Sie sollten sportlich sein, gern an der frischen Luft sein und frühmorgens aufstehen: Mit dem Slogan „Trittbrettfahrerinnen gesucht“ wirbt Hannover um Frauen für die Müllabfuhr. „Als Heldin in Orange arbeitest du mit tollen Kollegen und sorgst für saubere Straßen“, verspricht der Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover. Zu einem „Job-Speeddating“ am Dienstag kamen 40 interessierte Frauen, um ungezwungen mit zukünftigen Kollegen sowie Vorgesetzten ins Gespräch kommen. Hier werfen Müllwerker Jürgen Kurthe und Luise-Marie Trantow Altpapiersäcke in einen Müllwagen.DPA-BILD: