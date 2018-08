Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf eine solide Haushaltspolitik ohne neue Schulden verständigt. Die vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Überschüsse bilden die Summe der Überschüsse für Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen. Auf den Bund entfallen deutlich weniger als die Hälfte der Überschüsse. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Wir Haushälter rechnen immer am Ende eines Jahres ab. Dies hat sich auch bewährt, da erfahrungsgemäß das zweite Halbjahr etwas schlechter ausfällt als das erste Halbjahr.

Wegen der sehr langen vorläufigen Haushaltsführung in diesem Jahr ist das Geld nicht wie geplant abgeflossen. Nach Verabschiedung des Bundeshaushalts 2018 Mitte Juli werden die Ausgaben deutlich anziehen. Außerdem fehlen in den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes noch wichtige Ausgabeposten, wie etwa die Rentenanpassung vom Juli und die kürzlich beschlossenen Dürrehilfen. Mehr Geld für strukturelle Mehrausgaben allein für unionsgeführte Ministerien auf Basis von Zwischenstandsmeldungen hat mit solider Haushaltspolitik nichts zu tun. Im Übrigen steigt der Etat des Verteidigungsministeriums für 2018 erneut an.

Auch in der Finanzplanung haben wir die Mittel deutlich erhöht. Für uns haben die Ausstattung unserer Soldatinnen und Soldaten sowie ihre Sicherheit eine hohe Priorität. Beschaffungsvorhaben bei der Bundeswehr scheitern nicht am Geld. Sie scheitern an maroden Strukturen im Bundesverteidigungsministerium und beim Beschaffungsamt.

Die politische Verantwortung dafür trägt seit 13 Jahren die Union. Noch mehr Geld im Haushalt hilft nichts, wenn es nicht sinnvoll ausgegeben werden kann.

Den Autor erreichen Sie unter