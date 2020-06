Konsequenzen Aus Amthor-Vorwürfen: Lobbyregister bei CDU-Politikern aus Nordwesten umstritten

Oldenburg Lobbyregister? Nein danke. Lange wehrte sich die Bundes-CDU gegen mehr Transparenz im Bereich der Nachverfolgung von Kontakten zwischen Lobbyisten und Politikern. Es gebe kein Defizit in diesem Bereich, hieß es bis vor Kurzem.

Doch die Affäre um Unionspolitiker Philipp Amthor, der sein Mandat möglicherweise gezielt für Lobbyarbeit eines US-Unternehmens einsetze, hat vieles verändert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kündigte kürzlich ein Ende der Blockadehaltung an.

Wie ein solches Register aussehen könnte, ist noch nicht klar. Vereine wie Lobbycontrol fordern eine öffentlich einsehbare Datenbank, aus der unter anderem hervorgeht, welche Lobbyisten Politiker beraten haben und wer der Auftraggeber ist. Gesetzesinitiativen von Grünen und Linken zielen ebenfalls in diese Richtung (siehe Infokasten).

Doch wie steht die CDU-Basis zu diesem Thema?

Im Nordwesten ist die Meinung dazu gespalten. Das geht aus einer NWZ-Anfrage unter fünf CDU-Parlamentariern hervor.

CDU-Politiker Albert Stegemann aus dem Wahlkreis Mittelems sieht ein Lobbyregister weiterhin kritisch. Es handele sich um ein komplexes Thema, heißt es aus seinem Abgeordnetenbüro. Bisherige Ansätze eines Registers seien noch keine zufriedenstellende Lösung, dennoch habe er sich noch keine abschließende Meinung gebildet.

Stephan Albani erklärte auf Anfrage, man sollte den eingeschlagenen Weg zu mehr Transparenz weitergehen. Was damit genau gemeint ist, geht aus der Antwort nicht hervor. Eine Nachfrage blieb bisher noch unbeantwortet. Gegenwärtig bestehe die Pflicht zur namentlichen Registrierung von Lobbyisten im Bundestag, die Zutritt zu den Räumlichkeiten hätten. Welche zusätzlichen Vorgaben der Transparenz dienten, das werde in dieser Wahlperiode noch diskutiert, heißt es in der ersten Antwort.

Gesprächsbereitschaft signalisiert dagegen die CDU-Bundesvorsitzende Silvia Breher aus Cloppenburg. Sie stehe der Einführung offen gegenüber. Genauer wollte sie dazu aber nicht Stellung nehmen. Ähnlich äußerten sich Astrid Grotelüschen, Abgeordnete für den Landkreis Oldenburg, Wesermarsch und Delmenhorst sowie Gitta Connemann, langjährige CDU-Abgeordnete für Ostfriesland. Letztere sagte, ein Register dürfe aber gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Verbände nicht auslassen. „Denn dahinter verbergen sich zum Teil profunde wirtschaftliche Interessen.“

Wann es zu einer möglichen Abstimmung über ein solches Register kommt, ist unklar. Laut CDU-Generalsekretär Ziemiak soll im Herbst darüber gesprochen werden.