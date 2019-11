Auf der Landtechnik-Messe Agritechnica in Hannover informierte sich Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, unter anderem über autonome Feldroboter. Klöckner absolvierte am Dienstag einen Rundgang auf der Messe, deren Schwerpunkte Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind. In der Landwirtschaft werden künftig mehr vernetzte Roboter eingesetzt. Viele Systeme werden derzeit auf der Landmaschinenmesse präsentiert. 2 800 Aussteller präsentieren noch bis Freitag, 16. November, ihre Neuheiten auf der internationalen Ausstellung. DPA-BILD: