Algerien: Bouteflika tritt zurück

Algier Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika ist nach wochenlangen Protesten zurückgetreten. Der 82-Jährige habe am Dienstag den Verfassungsrat über seine Entscheidung informiert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur APS.

Erst tags zuvor hatte Bouteflika als Zugeständnis an seine Gegner angekündigt, vor dem Ende seiner Amtszeit am 28. April nach 20 Jahren seinen Platz an der Staatsspitze zu räumen. Den Demonstranten, der Opposition und auch dem Militär reichte das aber nicht aus. Sie forderten seinen sofortigen Rücktritt.

„Es ist höchste Zeit“, hieß es in einer Erklärung aus dem Verteidigungsministerium kurz vor der Rücktrittserklärung Bouteflikas. Der mächtige Generalstabschef Ahmed Gaid Salah hatte bereits vergangene Woche vorgeschlagen, Bouteflika wegen seiner angeschlagenen Gesundheit für amtsunfähig zu erklären.