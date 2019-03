Opposition in Algerien: Machtelite soll abtreten

Algier In Algerien hat die Opposition trotz angekündigter Reformen den Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika und dessen Machtelite gefordert. „Das Regime hat es bis heute versäumt, auf die Forderungen des algerischen Volks zu antworten“, erklärte der Präsident der größten islamistischen Partei MSP. Auch am Wochenende gingen die Massenproteste in dem nordafrikanischen Land weiter.

Die Demonstrationen hatten Mitte Februar angefangen, als Präsident Bouteflika angekündigt hatte, für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen. Der 82-Jährige ist gesundheitlich schwer angeschlagen und sitzt seit einem Schlaganfall 2013 im Rollstuhl. Er regiert das öl- und gasreiche Land seit 20 Jahren, tritt aber kaum noch öffentlich auf. Angesichts der Proteste hatte er Anfang vergangener Woche angekündigt, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten.