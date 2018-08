Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält bei einer Kiellegung in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ein Lot in der Hand. Das Werkzeug zur Bestimmung der Lotrechten ist ein Geschenk der Lehrlinge der MV-Werften. Die malaysische Genting-Gruppe legt hier den ersten Schiffsneubau seit ihrer Übernahme auf Kiel. Für die eisbrechende Expeditionsjacht „Crystal Endeavor“ sind seit Januar mehr als ein Dutzend Sektionen gefertigt worden.DPA-BILD: