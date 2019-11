Alles wieder bestens

Eine Woche nach seinem Sturz von einer Bühne nimmt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wieder Termine wahr. Der CDU-Politiker saß am Dienstag bei der Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie auf dem Podium – noch mit blauen Flecken und Pflastern im Gesicht. Der 61-Jährige war vergangenen Dienstag beim Digitalgipfel in Dortmund von der Bühne gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Er erlitt einen Nasenbeinbruch und trug eine Platzwunde, Prellungen und Schürfwunden davon. Bereits am Mittwoch hatte er aber die Klinik wieder verlassen können. „Ich bin schwarz und grün im Gesicht, als hätte mich Muhammad Ali verprügelt“, erklärte er damals. dpa-BILD: