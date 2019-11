Hoher Sachschaden bei Landhaus-Brand

Altenau Bei einem Brand in einem unbewohnten Landhaus im Landkreis Goslar ist am Donnerstag ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Feuer der Wellnessbereich weitestgehend zerstört. Nachbarn hätten die Rauchmelder gehört und die Feuerwehr in Altenau verständigt.