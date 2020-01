Am Neujahrstag ist im Harz die Ski-Saison gestartet

Wintersportler können aufatmen: Nachdem es im Harz für Skifahrer lange zu wenig Schnee gegeben hatte, war die Panorama-Abfahrt am Wurmberg zum Neujahrstag geöffnet. Die 2000 Meter lange Strecke war nach Angaben der Wurmberg-Seilbahngesellschaft auf einer Breite von etwa zwölf Metern für Skifahrer zugänglich. Rodler konnten die 1700 Meter lange Talabfahrt nutzen. Nach Möglichkeit sollten in den nächsten Tagen und Wochen weitere Gebiete beschneit werden – das Ausbringen von Kunstschnee ist den Angaben zufolge ab minus drei Grad und kälter möglich. Am Mittwochmittag lag die Temperatur bei etwa minus fünf Grad. Auch die Seilbahn und der Sessellift nahmen ihren Betrieb auf. Zu Wochenbeginn hatte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbands noch gesagt, dass an den Hängen nur ein bis zwei Zentimeter Schnee lägen – zu wenig für Skifahrer.DPA-BILD: