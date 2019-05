Ammerland /Nordwesten Bei den drei Bürgermeisterwahlen im Ammerland gab es – wie erwartet – nur einen Sieger am ersten Wahlabend. In Apen setzte sich Amtsinhaber Matthias Huber (SPD, 39) nach seinen ersten sieben Jahren im Rathaus mit 68,62 Prozent deutlich gegen seinen Mitbewerber Hartmut Bollen (50) mit 31,38 Prozent durch. Rund ein Drittel der Wählerstimmen bedeutete für den parteilosen Bollen dennoch einen Achtungserfolg.

In Westerstede mussten sich die Kandidaten der beiden Volksparteien mit den Plätzen drei und vier begnügen. Dort wird Stadtverwaltungsdirektorin Hilke Hinrichs (51), parteilos und derzeit allgemeine Stellvertreterin des scheidenden Bürgermeisters Klaus Groß, mit 36,14 Prozent der Stimmen als Führende in die Stichwahl am 16. Juni gehen. Gegen sie wird Michael Rösner (55) von der UWG (27,7 Prozent) antreten. Markus Berg (CDU, 40) holte 20,15 Prozent und Frank Lukoschos (SPD, 49) 12,57 Prozent. Die Einzelkandidaten Stefan Stark (50) mit 2,41 Prozent und Heinz Severin (63) mit 1,03 Prozent belegten die Plätze fünf und sechs.

Den spannendsten Abend erlebten die Wähler und die Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Rastede. Dort machen Lars Krause (SPD, 51) mit 41,89 Prozent und Alexander von Essen (CDU, 28) mit 39,65 Prozent die Stichwahl am 16. Juni unter sich aus. Weitere Entscheidungen:

• Friesland: Hier setzte sich Landrat Sven Ambrosy (SPD, 48) mit knapp 79 Prozent der Stimmen gegen Sebastian Schroeter (Die Partei, 38) durch.

• Wilhelmshaven: Neuer Oberbürgermeister von Wilhelmshaven wird Carsten Feist (parteilos, 50). Er setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen Dr. Niels Weller (SPD, 47) durch.

• Lohne: Neuer und alter Bürgermeister ist Tobias Gerdesmeyer. Der 45-jährige CDU-Kandidat setzte sich mit 89,15 Prozent gegen den Kandidaten der AfD, Holger Teuteberg (55), klar durch.

• Goldenstedt: Der von der CDU ins Rennen geschickte Michael Wübbelmann (55) unterlag mit 40,2 Prozent gegen Alfred Kuhlmann (Unabhängiger, 58), der es auf 59,8 Prozent brachte.

• Visbek: Der amtierende Bürgermeister Gerhard Meyer (CDU, 57) siegte mit 75,14 Prozent.

• Holdorf: Amtsinhaber Wolfgang Krug (parteilos, 53) setzte sich mit 81,3 Prozent gegen Günther Weddehage (51) durch.

• Schortens: Bürgermeister in Schortens bleibt Gerhard Böhling (61). Er geht in seine dritte Amtszeit.

• Bockhorn: Thorsten Krettek wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Bockhorn. Der CDU-Politiker siegte deutlich mit 54,32 Prozent gegen die parteilosen Kandidaten Katja Lorenz (35,45 Prozent) und Maik Radig (10,34 Prozent).