Amsterdam Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat eine regionale Überprüfungskommission für aktive Sterbehilfe in den Niederlanden einen Fall als „unsorgfältig“ kritisiert. Wie beim ersten Fall handelte es sich um eine ältere Demenzpatientin, berichtet die Zeitung „Trouw“.

In den Niederlanden sind die Meinungen zweier Ärzte notwendig, um aktive Sterbehilfe leisten zu dürfen. In dem Fall gab ein Arzt einer „Lebensendeklinik“ Grünes Licht. Der zweite Mediziner, ein sogenannter SCEN-Arzt („Unterstützung und Beratung bei Euthanasie in den Niederlanden“), sprach sich dagegen aus.

Die Frau hatte in einer Patientenverfügung fünf Jahre zuvor erklärt, dass sie aktive Sterbehilfe erhalten wolle, wenn sie an Demenz im fortgeschrittenen Stadium leide. Der SCEN-Arzt argumentierte, die Patientenverfügung sei zu alt. Zudem könne die Frau ihren Wunsch nicht mehr bestätigen.

Der Arzt gab außerdem an, einen „Moment der Freude“ bei der Frau wahrgenommen zu haben. Sie leide folglich nicht unerträglich – was eines der Hauptkriterien für aktive Sterbehilfe in den Niederlanden ist. Das niederländische Gesetz sieht nicht vor, dass Patientenverfügungen aktualisiert werden müssen.

Auch wenn sich der zweite Arzt nicht für aktive Sterbehilfe ausspricht, darf die Klinik sie durchführen, wenn sie es für begründbar hält. Die Frau erhielt eine Todesspritze. Danach wurde ihr Dossier an die regionale Überprüfungskommission weitergegeben. Diese entschied nun, dass in dem Fall „unsorgfältig“ gearbeitet worden sei und folgte der Argumentation des SCEN-Arztes.

Ein ähnlicher Fall war bereits Ende Januar vorgekommen. Der jetzt publik gewordene Fall ist somit der neunte in fünf Jahren. Anfang Januar war die Ethikerin Berna van Baarsen aus dem Prüfungsausschuss für Sterbehilfefälle ausgetreten, weil sie den Umgang mit Demenzpatienten nicht mehr vertreten könne.

2017 wurde erstmals eine strafrechtliche Untersuchung gegen eine Ärztin eingeleitet, weil sie einer Demenzpatientin erst heimlich ein Beruhigungsmittel in den Kaffee mischte und ihr dann aktive Sterbehilfe erteilte, obwohl die Frau sich körperlich wehrte. Die niederländische Justiz will in diesem Jahr über den Fall entscheiden.