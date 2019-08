Schulkind von Auto erfasst und verletzt

Amt Neuhaus Ein Siebenjähriger ist im Landkreis Lüneburg nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge war in der Gemeinde Amt Neuhaus plötzlich hinter dem Bus auf die Straße gelaufen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die 18 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Autos habe nicht mehr bremsen können und erfasste mit ihrem Wagen das Kind. Der Junge wurde nach dem Unfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.