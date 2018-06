Wenn es ein Synonym für „Krise“ gibt, dann lautet das in Deutschland „SPD“. Die Partei steckt im Dauertief, die Umfragewerte bewegen sich einfach nicht nach oben. In dieser Woche sah das Insa-Institut die Sozialdemokraten bei 17 Prozent. Das bedeutet auch: Die Große Koalition hätte aktuell keine Mehrheit.

Für den langfristigen Niedergang der einst so stolzen SPD gibt es eine Reihe von Gründen – da brechen zum Beispiel soziale Milieus weg, lockern sich Parteibindungen insgesamt und es erschien scharfe Konkurrenz von Links in Form der mehrfach gehäuteten ehemaligen SED.

Doch für die aktuelle, akute Krise ist die Sozialdemokratie ganz allein verantwortlich. Sie gibt ein verheerendes Bild ab, betreibt hemmungslos Nabelschau und befasst sich in vollem Bierernst mit Themen, die an Absurdität, Bürgerferne und teilweise purer Komik Maßstäbe setzen.

• Da wäre etwa das Megathama Einwanderung. Seit Tagen streiten sich Parteiführung und Provinzfürsten untereinander, wie man denn nun zu einem Untersuchungsausschuss stehen solle, der den Skandal im Bundesamt für Flüchtlinge und Migration (Bamf) aufklären soll. Die Frontlinie läuft dabei gegen Parteichefin Andrea Nahles, die ein solches Gremium noch zu Wochenbeginn „als nicht den richtigen Weg“ bezeichnete und dafür massiven Widerspruch erntete. Schon der öffentlich ausgetragene Streit bringt die SPD in den Geruch einer Aufklärungs-Verhinderungs-Truppe. „Alle gegen Nahles“ ist auch das Motto, wenn es grundsätzlich um Einwanderung geht. Nahles hatte in einem Interview gesagt: „Wir können nicht alle bei uns aufnehmen.“ Diese Binsenweisheit brachte die Partei zur Weißglut. Der Landesparteitag in Berlin watschte die Bundeschefin am Sonnabend mit einem Beschluss ab, der ihr „rechte Rhetorik“ unterstellte. Ein einmaliger Vorgang. Das ganze garnierten die Berliner dann noch mit einem Beschluss, der in letzter Konsequenz komplett offene Grenzen für alle und jeden fordert.

• Ähnlich absurd liegen die Dinge beim Wohnen. Wieder Berlin: Auf dem Parteitag fassten die Delegierten einen Beschluss, in dem sie sich mit Hausbesetzern solidarisieren und Hausbesitzern gleichzeitig mit Enteignung drohen. Die SPD verabschiedet sich damit letztlich vom Schutz des Eigentums zugunsten einer Anbiederung an das linksradikale Milieu. Da freut sich jeder, der als private Altersvorsorge eine Wohnung gekauft hat. Hoffentlich nicht in Berlin. • Wer glaubte, es ging nicht absurder bei der SPD, sieht sich getäuscht. Da gab es etwa Beschlüsse über das „Gendern“ bei Schreiben von Banken – und um Pornos. Die Berliner SPD möchte tatsächlich dass, „feministischer Porno gebührenfrei, dauerhaft und niedrigschwellig verfügbar“ ist. Bezahlen soll das die Filmförderung. Abrufbar sein sollen die Sexfilmchen bei den Landes- und der Bundeszentrale für politische Bildung und kostenlos in der Online-Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender. Altersfreigaben für Pornografie möchte die SPD auch gern heruntersetzen – unter dem Banner „sexueller Aufklärung“ und dem Argument, „feministische Pornos“ korrigierten falsche Bilder von Sexualität. Öffentlich finanzierte Pornos – das kann sich wirklich nur eine SPD ausdenken, die komplett die Verbindung zu den Lebensrealitäten der Menschen verloren hat und das Geschehen und Denken in der Kreuzberg-Prenzelberger Blase für die Wirklichkeit hält.

Andrea Nahles sagte am Mittwoch bei der Spargelfahrt des Seeheimer Kreises, die SPD sei lange Zeit als die „größte Selbsterfahrungsgruppe der Republik“ wahrgenommen worden. Eine richtige Analyse. Genau dieses Bild gibt die SPD aber noch immer ab. Es ist mitleiderregend.

Was ihr fehlt, ist genau das, was die Sozialdemokratie an anderen Parteien so gern kritisiert: ein guter Batzen Populismus, der nicht Pseudoprobleme behandelt, sondern sich ideologiefrei mit Lebenswirklichkeiten auseinandersetzt.