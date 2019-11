Mit ihren 89 Jahren löste die Auschwitz-Überlebende Liliana Segre in Italien eine der intensivsten Auseinandersetzungen mit Antisemitismus seit dem Ende des Faschismus aus. Als kürzlich bekannt wurde, dass die Senatorin auf Lebenszeit täglich rund 200 Hassbotschaften in den sozialen Medien erhält, forderte sie einen Parlamentsausschuss zum Kampf gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus. Das Parlament sprach sich dafür aus – allerdings ohne die Stimmen der rechtsgerichteten Parteien.

Matteo Salvinis europakritische Lega, Silvio Berlusconis Forza Italia und die Fratelli d’Italia von Girogia Meloni enthielten sich alle. Die Parteien führten unterschiedliche Gründe für ihre Enthaltungen an. Meloni störte eigenen Angaben nach, dass der Ausschuss nicht die Rolle islamischer Extremisten bei Antisemitismus beleuchte. Salvini sagte, er habe sich um die Meinungsfreiheit gesorgt und darum, dass die Linke dann als Rassismus titulieren würde, was für seine Partei Ausdruck von „Italien zuerst“ sei.

Das Dokumentationszentrum jüdischer Zeitgeschichte (CDEC) mit Sitz in Mailand machte die Hassbotschaften gegen Segre bekannt. Nach seinen Aussagen nehmen die antisemitischen Übergriffe in Italien zu – vor allem online. Bis Ende September seien dem Zentrum 190 antisemitische Vorfälle in diesem Jahr gemeldet worden, 120 davon in den sozialen Medien. 2018 waren es insgesamt 153 Fälle, davor 91.

Prominente Juden seien oft die bevorzugten Ziele, sagt der Wissenschaftler Stefano Gatti. Und die Übergriffe kämen nicht nur von Extremisten. „Das ist sehr beunruhigend.“ Trotzdem sei Antisemitismus in Italien noch kein sozialer Notstand. Meist komme es – anders als in Deutschland oder Frankreich – nicht zu direkter Gewalt. Im Vergleich zu einer halben Million Juden in Frankreich und den 200 000 in Deutschland, hat Italien mit rund 30 000 Menschen allerdings auch nur eine relativ kleine jüdische Gemeinschaft.

Ruth Dureghello ist die Vorsitzende der größten jüdischen Gemeinde des Landes in Rom. Das Votum über den Parlamentsausschuss wertet sie als weiteres Zeichen dafür, dass sich das Klima in Italien geändert hat.