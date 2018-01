The world must be made safe for democracy“: das war Amerikas Rezept zur Heilung des kriegszerstörten Europas. Den Weltfrieden durch Demokratie und einen Völkerbund sicherer zu machen, war Anliegen von Woodrow Wilson. Der US-Präsident rief zum Kreuzzug auf gegen alle Feinde der Demokratie und der offenen Gesellschaft. Damit zielte er auf die „autokratischen“ Staatsspitzen der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg, auf die „Kaisers“ in Berlin und Wien – auch wenn sie faktisch ihre Macht bereits an die Militärs verloren hatten.

Am 8. Januar 1918 legte der Präsident erstmals ein ausführliches Friedensprogramm vor: die berühmten 14 Punkte. Auf den Vereinigten Staaten als ehrliche Makler ruhten große Hoffnungen.

Wilson war vor dem Quereinstieg in die Politik Geschichtsprofessor gewesen. Auf der Suche nach Frieden entwarf er eine liberale neue Weltordnung. Denn der Weltkrieg hatte das Gleichgewicht der Mächte in Europa zerstört; der aufsteigenden jungen Demokratie Amerikas fiel die Führungsrolle zu.

Die beteiligten Parteien waren kriegsmüde. Von mehreren Seiten gab es Vorstöße für Friedensvereinbarungen, auch vom Papst. Benedikt XV. hatte am 1. August 1917 die kriegsführenden Nationen in einem Brief beschworen, dem „fürchterlichen Morden“ ein Ende zu setzen, und hatte zahlreiche Lösungsvorschläge vorgelegt. Aber die Adressaten gingen nicht darauf ein.

Wilsons 14 Punkte waren auch die Antwort der demokratischen Führungsmacht auf die Herausforderung der Oktoberrevolution. Liberale Leitbilder sollten die Sprengkraft entschärfen, die bolschewistische Parolen im kriegsmüden Europa produziert hatten.

Wilson entwarf in Abwehr der Revolutionspropaganda die Ideale einer freien Welt und nannte auch territoriale Friedensziele: die Räumung von Belgien und Nordfrankreich, von Ost- und Südeuropa durch die Mittelmächte, die Abtretung von Elsaß-Lothringen und die Wiederherstellung eines freien Polens.

Wilson maß dem Selbstbestimmungsrecht der Völker entscheidende Bedeutung bei. Den Nationen der Vielvölkerstaaten, des habsburgischen und osmanischen Reiches, sollte „freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung“ zustehen. So war eine Lunte ans Pulverfass der multiethnischen Monarchien gelegt. Damit auch kleine Staaten ihre Souveränität wahren könnten, machte sich der US-Präsident für einen Völkerbund stark.

Das 14-Punkte-Programm – Basis etwaiger Friedensverhandlungen – blieb ohne Antwort. Die deutsche Oberste Heeresleitung unter General Ludendorff setzte alles auf die militärische Karte und verhandelte mit den Bolschewiki; ihr gelang die Entlastung der Ostfront im Frieden von Brest-Litowsk. Aber der Durchbruch an der Westfront blieb aus, erstarb bald im Gegenangriff.

Wilson bewies als Kriegspräsident Führungsstärke: in der Steuerung der öffentlichen Meinung und der Organisation von Kriegsindustrie und Landwirtschaft. Sondervollmachten der Administration griffen tief in den Alltag der Amerikaner ein. Seinem Ruf als Reformer wurde Wilson gerecht. Der Puritaner galt als Versöhner von Wissenschaft und Religion, Fortschritt und christlicher Tradition.

Der Waffenstillstand mit Deutschland wurde am 11. November 1918 auf Grundlage der 14 Punkte geschlossen. Aber Wilson verlor den Rückhalt in der Heimat, die von globaler Politik nichts mehr wissen wollte. Der Friedensnobelpreisträger 1919 konnte bei den Pariser Verhandlungen seine Vorstellungen von gerechtem Frieden nur unvollkommen durchsetzen.

So wurde Österreichern und Sudetendeutschen das Recht auf Selbstbestimmung verwehrt, als sie der Weimarer Republik beitreten wollten; auf der Strecke blieb die Autonomie der Kolonialvölker.

Der Völkerbund war zunächst das Instrument eines kriegsversehrten, sicherheitsversessenen Frankreichs; ihm gehörten anfangs weder Deutschland noch die UdSSR an. Selbst die USA versagten ihre Mitwirkung, nachdem Wilson seinen letzten Kampf für die Ratifikation des Völkerbund-Vertrags verloren hatte. Die Welt musste noch einen zweiten Krieg durchleiden, bis sie das Werk Woodrow Wilsons mit Gründung der Vereinten Nationen am East River adelte.