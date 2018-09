Sie gedeihen häufig auf dem Nährboden des Frusts und der Empörung über die „alte Kaste“. Bürgerbewegungen gibt es in vielen EU-Ländern. Wenn Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht an diesem Dienstag ihre linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“ vorstellen, wandert der Blick auch ins Ausland. Dort haben diese Bewegungen – egal ob rechts oder links – durchaus große Erfolge vorzuweisen. Doch sind sie erst einmal an der Macht, wandelt sich ihr Charakter oft schnell.



• ITALIEN

Hier wurde die Fünf-Sterne-Bewegung groß: Nicht links, nicht rechts, aber immer laut, pöbelnd und wütend. Unter dem Motto „Vaffanculo!“ („Leck mich am Arsch“) waren korrupte Politiker, Filz und die Eliten des Landes die Hauptfeinde der Bewegung, die der Komiker Beppe Grillo 2009 ins Leben gerufen hatte. Mittlerweile haben die Sterne Parteien wie die Sozialdemokraten und die bürgerliche Forza Italia von Silvio Berlusconi weit überrundet. Bei der diesjährigen Parlamentswahl bekamen sie mit mehr als 30 Prozent die meisten Stimmen und sitzen erstmals in der Regierung. Zusammen mit der rechten Lega bilden sie die erste strikt europakritische Regierung Italiens – und mischen das Land vor allem mit Polemik auf. Die Bewegung ist ein schwer definierbares Sammelsurium aus Bloggern, Linken, Rechten, Internetnerds und Politphilosophen.

Vor allem im ärmeren Süden legen die Wähler große Hoffnungen in die Sterne. Bisher ist aber aus Wahlversprechen wie einem Bürgereinkommen für alle noch nichts geworden. Parteichef Luigi Di Maio macht vor allem mit Drohungen in Richtung EU Radau. Im Gegensatz zu Grillo wirkt der erst 32 Jahre alte Di Maio allerdings sehr brav. Mit ihrer Regierungsrolle muss sich die Partei noch zurechtfinden: Denn eine Sache ist, lautstark Opposition zu machen. Die andere ist, in der Regierung Fakten zu schaffen.

• FRANKREICH

Als Senkrechtstarter sorgte Emmanuel Macron für Furore: Um die politische Landschaft gründlich umzupflügen, gründete der damalige Wirtschaftsminister im April 2016 die politische Gruppe „En Marche“ („In Bewegung“). Auch sie bezeichnete sich als weder links noch rechts. Dem sozialliberalen Macron gelang eine tiefgreifende Umwälzung. Er zog im Mai 2017 als jüngster Präsident aller Zeiten in den Élysée-Palast ein.

„En Marche“ wurde zu „La République en Marche“ (LREM). Die Fraktion von LREM hat in der Nationalversammlung – dies ist das Unterhaus des Parlaments – mit 312 von zusammen 577 Sitzen die Mehrheit. Wichtige Vorhaben zum Start lauteten: Arbeitsmarktreformen, Neuaufstellung der EU, milliardenschwere Einsparungen.



• Spanien

Ein Hauch Revolution umweht in Spanien die linke Protestpartei Podemos („Wir können“). Sie ist aus der „Bewegung der Empörten“ hervorgegangen und wurde im März 2014 gegründet. Schon bald spielte sie eine wichtige Rolle. Innerhalb von nur 20 Tagen erreichte sie die Marke von 100 000 Mitgliedern und avancierte so zur drittgrößten Partei Spaniens. Inzwischen sind es mehr als 460 000 Mitglieder.

Bei der Parlamentswahl im Dezember des Jahres 2015 kam das vom Podemos-Generalsekretär und früheren Politik-Dozenten Pablo Iglesias (39) angeführte Bündnis Unidos Podemos (Vereint können wir) auf knapp 13,5 Prozent der Stimmen. Mit 67 von insgesamt 350 Abgeordneten ist es drittstärkste Fraktion im Madrider Congreso de los Diputados.



• GRIECHENLAND

Viel versprochen hat auch hier eine Bewegung: Die Regierungspartei Syriza (Bündnis der Radikalen Linken) ist einer Vereinigung verschiedener Linksparteien entsprungen. Was der Partei lange fehlte, war das passende Umfeld und ein charismatischer Anführer. Beides bekam sie im Jahr 2010. Syriza profitierte vom Verlust der Glaubwürdigkeit der beiden bis dahin etablierten Parteien, der Konservativen und der Sozialisten. Diese hatten abwechselnd das Land mit Vetternwirtschaft, Verschuldung und einem Klientelsystem heruntergewirtschaftet.

Besserung versprach der junge Alexis Tsipras (heute 44). Er wollte alle Sparprogramme abschaffen, die Renten nicht kürzen, die Löhne erhöhen. Und die etablierten Parteien überflüssig machen. Syriza schoss binnen fünf Jahren von 3,5 Prozent auf 35,5 Prozent und regiert seit dreieinhalb Jahren Griechenland. Tsipras hat sich aber seitdem schlagartig geändert: Nachdem er Griechenland im Sommer 2015 fast zum Euro-Austritt brachte, änderte er radikal seinen Kurs. Er stimmte noch härteren Sparmaßnahmen zu und wandelte sich zum Umsetzer der von Brüssel, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds verlangten Reformen.